Sabah: НАТО осталось уговорить Турцию перед началом войны с Россией

Руководство НАТО продолжить уговаривать Турцию на начало полномасштабного военного конфликта с Россией, уверен турецкий эксперт Берджан Тутарю.

По его словам, прямому противостоянию Североатлантического альянса и РФ противились Анкара и Берлин, но Белый дом смог уговорить ФРГ передать танки украинской армии, и теперь всё зависит от решения Турции.

"Планы толщиной с телефонную книгу с многочисленными приложениями будут представлены на саммите в Литве 11-12 июля 2023 года. Цель состоит в том, чтобы убедить НАТО начать войну с Россией", — пишет аналитик в издании Sabah.

Но для этого, напомнил он, Брюсселю предстоит уговорить Реджепа Эрдогана.

Если задуманное Североатлантическим альянсом осуществится, предупредил Тутарю, человечеству стоит ожидать "ядерных бомбардировок, кибератак на критически важную инфраструктуру и взрывов газопроводов".