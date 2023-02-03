Weltwoche: Бербок погрязла в политической шизофрении, говоря о войне ЕС против России

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок погрязла в политической шизофрении на фоне украинского конфликта. Такое мнение выразил главред издания Weltwoche Роджер Кеппель.

По его словам, руководитель МИД Германии в одно и то же время заявляет, что Евросоюз ведёт войну против РФ, однако не является участником конфликта.

"Это какая-то форма политической шизофрении, душевное раздвоение", — отметил журналист.

Как пояснил Кеппель, политическая система ФРГ остаётся в состоянии глубокого кризиса. Он считает, что власти Германии, находясь под влиянием собственной пропаганды, часто совершают бездумные и иррациональные поступки.

Ранее Бербок сообщила, что ФРГ и другие страны Евросоюза воюют с Россией. При этом канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно призывал избегать прямого противостояния с Москвой.