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В ЦРУ назвали ближайшие полгода "критическими" в конфликте на Украине

Мир

Ближайшие полгода станут "критическими" в украинском конфликте, заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс.

В ЦРУ назвали ближайшие полгода "критическими" в конфликте на Украине

По мнению главы ЦРУ, российская сторона не настроена на переговоры по вопросу прекращения спецоперации в Незалежной.

"Следующие шесть месяцев станут критическими для конфликта вокруг Украины", — цитирует Бёрнса CBS News.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление аналитиков о том, что якобы в январе глава ЦРУ предлагал Киеву от имени администрации США передать России 20 процентов своих территорий для установления "мира".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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