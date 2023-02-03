Ближайшие полгода станут "критическими" в украинском конфликте, заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс.
По мнению главы ЦРУ, российская сторона не настроена на переговоры по вопросу прекращения спецоперации в Незалежной.
"Следующие шесть месяцев станут критическими для конфликта вокруг Украины", — цитирует Бёрнса CBS News.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление аналитиков о том, что якобы в январе глава ЦРУ предлагал Киеву от имени администрации США передать России 20 процентов своих территорий для установления "мира".
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