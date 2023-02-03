Марков об озвученной в Европарламенте идее разделить Россию на 34 государства: идёт дискуссия, как уничтожить РФ

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление в Европарламенте по поводу разделения России на 34 государства.

Идею разделить РФ на 34 самостоятельных страны, по словам политолога, озвучил экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв*. Данную инициативу приветствовали в Европарламенте аплодисментами.

"Почему именно на 34? Не знаю. Но знаю, что на Западе идет напряженная дискуссия, как уничтожить Россию наиболее эффективно", — написал Марков в своём микроблоге.

Он отметил, что на Западе придумывают действенные способы "окончательного решения русского вопроса".

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса посоветовал воспользоваться шансом "разобраться с Россией".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 21.10.2022.