Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление в Европарламенте по поводу разделения России на 34 государства.
Идею разделить РФ на 34 самостоятельных страны, по словам политолога, озвучил экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв*. Данную инициативу приветствовали в Европарламенте аплодисментами.
"Почему именно на 34? Не знаю. Но знаю, что на Западе идет напряженная дискуссия, как уничтожить Россию наиболее эффективно", — написал Марков в своём микроблоге.
Он отметил, что на Западе придумывают действенные способы "окончательного решения русского вопроса".
Ранее экс-президент Польши Лех Валенса посоветовал воспользоваться шансом "разобраться с Россией".
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 21.10.2022.
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