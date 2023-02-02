Солонников: "Москве в ближайшие месяцы предстоит подписать унизительный мирный договор"

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что Запад продолжает жить с мыслью о том, что Россия в ближайшие месяцы подпишет унизительный мирный договор.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Москва уже "проиграла сражение" на Украине и скоро будет подписан мирный договор. Она считает, что в этом документе также должны быть учтены интересы её страны. В частности, Россия должна вывести свои войска с территорий Абхазии и Южной Осетии.

"Мы видим, что западный мир живёт в представлении о том, что текущее противостояние с Россией он обязательно выиграет. А стало быть, Москве в ближайшие годы, если не месяцы, предстоит подписать унизительный мирный договор, в котором будут попраны её интересы", — заметил Солонников.

Солонников полагает, что Грузия не остановится на Абхазии и Южной Осетии. По его мнению, Тбилиси захочет присоединить к себе Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и часть Краснодарского края. Солонников отметил, что Тбилиси не станет возвращать себе контроль над Абхазией и Южной Осетией военным путём, потому что таких возможностей у страны нет.