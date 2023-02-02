Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский заявил, что российская армия находится в "специфической стадии"
Фургал накричал на присяжных при оглашении обвинительного вердикта: "За вас всех стыдно!"
В Сети активно обсуждают причины увольнения Екатерины Варнавы
Newsweek: Байден предлагал Путину 20 процентов территории Украины
FT: в НАТО жалуются на логистические сложности с поставками танков Leopard 2 на Украину
Актриса Нонна Гришаева призналась, что впервые стала бабушкой
Генерал ВВС Франции Клермон: Запад не готов помогать Украине воевать на территории России
Советник Пушилина Кимаковский заявил о больших потерях ВСУ в районе Кременной
Foreign Affairs: военные эксперты считают, что Украина может "освободить" Крым.

Кадыров: в зоне СВО идёт генеральная репетиция уничтожения "Леопардов" и "Абрамсов"

Мир

В зоне проведения СВО идёт генеральная репетиция уничтожения хвалёных немецких танков "Леопард" и американских "Абрамс". Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что в районе населённого пункта Весёлое в ДНР бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили многоцелевой бронетранспортёр западного производства.

"Натовская техника горит очень красиво. Репетиция прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку. Они в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной Зеленским техники у своих закордонных хозяев", — прокомментировал видео глава Чечни.

Он добавил, что на каждый "Абрамс" и "Леопард" найдётся российский "Корнет".

И выглядеть это будет точно так же, как и на этих кадрах, только дороже по финансам для Запада, заключил Кадыров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
В Сети появилось фото Аллы Пугачёвой из Израиля с мужем и Алиной Редель
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Знак зодиака 2 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
Гагин: войска ВС РФ нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артёмовск
Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
Последние материалы
Актриса Нонна Гришаева призналась, что впервые стала бабушкой
Генерал ВВС Франции Клермон: Запад не готов помогать Украине воевать на территории России
Советник Пушилина Кимаковский заявил о больших потерях ВСУ в районе Кременной
Foreign Affairs: военные эксперты считают, что Украина может "освободить" Крым.
Экс-советник Пентагона Макгрегор предрёк конец карьере Шольца из-за его решения по России
Советник главы ДНР Кимаковский: в районе Угледара перебиты несколько путей снабжения украинских войск
Мардан: Путин пригрозил Западу применением ядерного оружия
Подоляк: войска ВС России готовятся расширить географию боёв уже к весне 2023 года
Министр обороны Украины Резников пообещал Западу, что Киев не будет использовать дальнобойные ракеты для ударов по РФ
Focus: план Запада поставить Россию на колени терпит грандиозный провал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников