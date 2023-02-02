Кадыров: в зоне СВО идёт генеральная репетиция уничтожения "Леопардов" и "Абрамсов"

В зоне проведения СВО идёт генеральная репетиция уничтожения хвалёных немецких танков "Леопард" и американских "Абрамс". Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что в районе населённого пункта Весёлое в ДНР бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили многоцелевой бронетранспортёр западного производства.

"Натовская техника горит очень красиво. Репетиция прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку. Они в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной Зеленским техники у своих закордонных хозяев", — прокомментировал видео глава Чечни.

Он добавил, что на каждый "Абрамс" и "Леопард" найдётся российский "Корнет".

И выглядеть это будет точно так же, как и на этих кадрах, только дороже по финансам для Запада, заключил Кадыров.