В зоне проведения СВО идёт генеральная репетиция уничтожения хвалёных немецких танков "Леопард" и американских "Абрамс". Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что в районе населённого пункта Весёлое в ДНР бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили многоцелевой бронетранспортёр западного производства.
"Натовская техника горит очень красиво. Репетиция прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку. Они в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной Зеленским техники у своих закордонных хозяев", — прокомментировал видео глава Чечни.
Он добавил, что на каждый "Абрамс" и "Леопард" найдётся российский "Корнет".
И выглядеть это будет точно так же, как и на этих кадрах, только дороже по финансам для Запада, заключил Кадыров.
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