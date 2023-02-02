Генерал ВВС Франции Клермон: Запад не готов помогать Украине воевать на территории России

Запад не готов помогать Украине воевать на территории России, поэтому поставки самолётов Киеву — это огромный риск. Такое мнение высказал генерал ВВС Франции Бруно Клермон в эфире телеканала.

Военный отметил, что темп поставок оружия задаётся Украиной, а президент Владимир Зеленский выдвигает требования.

"Он уверен, что получит тяжёлые танки до конца марта. Однако с боевыми самолётами не так всё просто. Помимо обслуживания и обучения пилотов, есть страшный риск, поскольку самолёт может быстро пересечь границу с Россией, — объяснил генерал.

Надо чётко понимать, что Запад готов помогать Украине на её территории, но абсолютно не готов делать это за пределами страны, то есть воевать на территории России, добавил Клермон.

По его словам, это является критической красной линией для Запада.

Поэтому Франция и далее будет поставлять пушки, а США — планирующие бомбы с дальностью 150 км, то есть лишь то, что не затронет Россию, заключил французский офицер.