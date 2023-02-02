Экс-советник Пентагона Макгрегор предрёк конец карьере Шольца из-за его решения по России

Решением поставить Киеву тяжёлую технику канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Большинство в Германии пришло в ужас (из-за объявления о поставках оружия ВСУ. — Прим. ред.). Немцы имеют опыт и знают свою историю. Они знают, что, когда Берлин и Москва сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно", — сказал военный на своём YouTube-канале.

Он считает, что Первая и Вторая мировые войны стали трагедией и стали причиной создания Берлином механизмов, которые предотвратили подобные конфликты Германии и России в будущем.

По мнению Макгрегора, Шольц не продержится долго на своей должности.