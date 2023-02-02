Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Норвегия запретила акцию по сожжению Корана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Норвегия запретила акцию по сожжению Корана.

На этой неделе в Норвегии планировалась акция по сожжению Корана. МИД Турции вызвал посла Норвегии и выразил ему протест. После этого власти вмешались и аннулировали разрешение на акцию.

Ранее Турция начала расследование инцидентов с осквернением Корана. Организатором акций был лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана. Он сжигал Коран у посольства Турции в Стокгольме, в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Также Палуданов провёл аналогичную акцию у консульского отдела посольства РФ в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.