Немецкий писатель Герхард Вишневски уверен, что у Вашингтона были причины 24 февраля открыть шампанское.
Вишневски заявил, что Белый дом уже давно мечтал о конфликте на Украине. По его мнению, США затратили много сил и денег на Киев, снабжая его оружием и организовывая перевороты.
"24 февраля на Украине наконец-то грянули пушки, а в Вашингтоне хлопнули пробки от шампанского", — пишет Вишневски.
Писатель уверен, что Вашингтону выгоден украинский конфликт. Вишневски убеждён, что Джо Байден, американские СМИ и чиновники заинтересованы в обострение конфликта. Ссылаясь на политолога Джека Расмуса, Вишневски пишет, что СВО позволит укрепить порядок США, расширить НАТО и начать продавать американский газ в Европу.
Помимо этого, обострение конфликта позволит добиться от Украины большего количества экономических уступок для американского бизнеса в обмен на вооружение. Также в зоне СВО проверяется эффективность новейшего американского оружия без прямой конфронтации Вашингтона с Москвой.
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