Офицеров-Бельский: Польша может прийти на Украину, заняв руководящие должности

Расширение влияния Польши на Украину может произойти путём прихода на руководящие должности страны поляков. Все необходимые документы для этого уже подготовлены. Об этом заявил эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

Он напомнил, что польские границы неоднократно менялись, поэтому аналогичная ситуация может произойти и сейчас. Более того, Украина теряет самое дорогое — свою землю. Территории Незалежной распродаются, и Варшава не останется в стороне на этом рынке, отметил Офицеров-Бельский.

"Постепенное поглощение Польшей ослабевшей Украины подводит к тому, что рано или поздно встанет вопрос об администрировании украинских территорий, и поляки рассчитывают сыграть в этом серьёзную роль", — указал он в беседе с РИА Новости.