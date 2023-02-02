Расширение влияния Польши на Украину может произойти путём прихода на руководящие должности страны поляков. Все необходимые документы для этого уже подготовлены. Об этом заявил эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.
Он напомнил, что польские границы неоднократно менялись, поэтому аналогичная ситуация может произойти и сейчас. Более того, Украина теряет самое дорогое — свою землю. Территории Незалежной распродаются, и Варшава не останется в стороне на этом рынке, отметил Офицеров-Бельский.
"Постепенное поглощение Польшей ослабевшей Украины подводит к тому, что рано или поздно встанет вопрос об администрировании украинских территорий, и поляки рассчитывают сыграть в этом серьёзную роль", — указал он в беседе с РИА Новости.
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