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Геронтолог Конев: Джо Байден жив физически, но не психически

Мир

Все экс-президенты США находились под тщательным контролем врачей. Несмотря на это, после 90 лет у всех американских политиков начался маразм, заявил геронтолог Юрий Конев.

Геронтолог Конев: Джо Байден жив физически, но не психически

Самый тяжёлый случай был зафиксирован у Рональда Рейгана. После обнаружения болезни Альцгеймера политику дали попрощаться с народом в прямом эфире, отметил Конев. Специалист считает, что главная проблема долголетия заключается в потери качества жизни.

"Физиологически организм живёт, но ментально он уже не с нами", — объяснил Конев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он подчеркнул, что у президента США Джо Байдена отчётливо прослеживаются прогрессирующие когнитивные изменения личности. По его мнению, глава Белого дома здоров физически, но не психически.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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