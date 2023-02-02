Геронтолог Конев: Джо Байден жив физически, но не психически

Все экс-президенты США находились под тщательным контролем врачей. Несмотря на это, после 90 лет у всех американских политиков начался маразм, заявил геронтолог Юрий Конев.

Самый тяжёлый случай был зафиксирован у Рональда Рейгана. После обнаружения болезни Альцгеймера политику дали попрощаться с народом в прямом эфире, отметил Конев. Специалист считает, что главная проблема долголетия заключается в потери качества жизни.

"Физиологически организм живёт, но ментально он уже не с нами", — объяснил Конев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он подчеркнул, что у президента США Джо Байдена отчётливо прослеживаются прогрессирующие когнитивные изменения личности. По его мнению, глава Белого дома здоров физически, но не психически.