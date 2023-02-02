Курбанов: США и Европа будут вынуждены ввязаться в войну Ирана и Израиля

Опасный конфликт между Ираном и Израилем существует давно. На вооружении иранской армии находятся более сотни тысяч ракет, поэтому Тегеран может за себя постоять. Однако он не хочет вступать в полномасштабный конфликт с Тель-Авивом. Об этом заявил политолог, иранист Маис Курбанов в беседе с Pravda.Ru.

Большая война может начаться только по инициативе главного врага Ирана — Израиля, считает эксперт. Сейчас Тегеран ведёт к этому серьёзную подготовку, поскольку в случае прямого столкновения в конфликт ввяжутся США и Европа, указал Курбанов.

"Это будет мировая война с применением всех видов вооружения", — заявил он.

Однако на данный момент Израиль осознаёт, что не может нанести удар по Ирану из-за мощной армии. Тегеран неоднократно говорил: если Тель-Авив начнёт бомбить, то от их страны ничего не останется, и подобные угрозы поступают с обеих сторон уже долгое время, отметил политолог. По мнению Курбанова, конфликт не зайдёт дальше предупреждений, иначе начнётся Третья мировая война.

"Сторонники Ирана — очень мощная система. Миллионов бойцов, "Хезболла", ХАМАС, сирийские армии. Они готовы отомстить", — убеждён собеседник Pravda.Ru.

Ранее постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани заявил, что Израиль несёт ответственность за атаку на объект Минобороны Ирана в Исфахане.

"На основе международного права и Устава ООН Исламская Республика Иран оставляет за собой свое легитимное и неотъемлемое право на защиту своей национальной безопасности и решительный ответ на любую угрозу или неправомерное действие Израиля там и тогда, когда посчитает нужным", — отметил дипломат.