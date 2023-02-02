Лавров: мы сейчас стремимся отодвинуть ВСУ на безопасное для России расстояние

ВС РФ делают всё возможное, чтобы отодвинуть украинскую армию на безопасное для России расстояние. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства подчеркнул, что чем более дальнобойное вооружение Запад будет передавать Киеву, тем дальше дальше его необходимо отодвигать от российских границ.

"Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной", — сказал Лавров в разговоре с телеканалом "Россия 24" и агентством РИА Новости.

Помимо этого Лавров отметил, что Зеленский не самостоятелен в своих действиях, им манипулируют, и до сих пор никто не убедил украинского лидера начать переговоры с Россией.