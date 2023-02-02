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ВЗГЛЯД: сокращение производства картонных коробок говорит о начале экономического кризиса в США

Мир

Сокращение производства картонных коробок сигнализирует о приближении экономического кризиса в США.

ВЗГЛЯД: сокращение производства картонных коробок говорит о начале экономического кризиса в США

Экономисты утверждают, что спрос на картонные коробки, наряду с показателями ВВП и инфляции, является вполне объективным критерием для оценки здоровья экономики. Ведь коробки — это неотъемлемая часть потребительских расходов.

"Картонные упаковки производят для товаров. Их количество показывает экономическую активность в стране. Конечно, данный показатель редко используют в официальных отчётах, хотя иногда именно такие цифры отображают реальную картину", — цитирует аналитика AMarkets Артёма Деева издание "Взгляд".

По данным Fibre Box Association, поставки картонных коробок в Штаты в конце 2022 года сократились на 8,4%.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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