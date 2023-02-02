ВЗГЛЯД: сокращение производства картонных коробок говорит о начале экономического кризиса в США

Сокращение производства картонных коробок сигнализирует о приближении экономического кризиса в США.

Экономисты утверждают, что спрос на картонные коробки, наряду с показателями ВВП и инфляции, является вполне объективным критерием для оценки здоровья экономики. Ведь коробки — это неотъемлемая часть потребительских расходов.

"Картонные упаковки производят для товаров. Их количество показывает экономическую активность в стране. Конечно, данный показатель редко используют в официальных отчётах, хотя иногда именно такие цифры отображают реальную картину", — цитирует аналитика AMarkets Артёма Деева издание "Взгляд".

По данным Fibre Box Association, поставки картонных коробок в Штаты в конце 2022 года сократились на 8,4%.