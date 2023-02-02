Иранский политик Мешкини: Украина нас очень боится, но беспрекословно слушается Запад

Враги Ирана, а также поддерживающие их страны, ответят за удар по объекту Минобороны в Исфахане, цитирует члена комиссии парламента страны по внешней политике и национальной безопасности Махмуда Аббасзаде Мешкини издание EADaily.

Иранский дипломат прокомментировал заявление советника главы администрации украинского президента Андрея Ермака, который назвал логичной атаку беспилотников на военные объекты Ирана. Мешкини уверен, что Киев хотел бы выступить с более резким заявлением, но всерьёз опасается ответа Тегерана.

"Они очень боятся. Потому что мы ни с кем не шутим. Украинская власть занимает такую позицию, потому что она просто должна занять позицию, созвучную гегемонии Запада", — уточнил он.

Политик также отметил, что Иран никогда встанет на сторону Украины в конфликте, так как "эпоха доминирования Запада окончилась".