Главе Пентагона Ллойду Остину журналисты задали вопрос по поводу поставок истребителях F-16 на Украину. Американский генерал ответил, что США планируют предоставить Киеву всё необходимое для проведения эффективного весеннего контрнаступления.
"Мы сфокусированы на передаче Киеву возможностей, которые нужны украинским войскам, чтобы быть эффективными при предстоящем контрнаступлении весной", — отметил Остин на пресс-конференции на Филиппинах.
Он подчеркнул, что Вашингтон сделает всё, чтобы у украинской армии было вооружение для ведения боевых действий.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.