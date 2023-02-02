Ллойд Остин заявил о готовности передать Киеву всё необходимое вооружение для наступления

Главе Пентагона Ллойду Остину журналисты задали вопрос по поводу поставок истребителях F-16 на Украину. Американский генерал ответил, что США планируют предоставить Киеву всё необходимое для проведения эффективного весеннего контрнаступления.

"Мы сфокусированы на передаче Киеву возможностей, которые нужны украинским войскам, чтобы быть эффективными при предстоящем контрнаступлении весной", — отметил Остин на пресс-конференции на Филиппинах.

Он подчеркнул, что Вашингтон сделает всё, чтобы у украинской армии было вооружение для ведения боевых действий.