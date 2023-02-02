Politico: Зеленский пришёл в ярость после слов Милли о неспособности ВСУ вытеснить ВС РФ

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинской армии будет сложно вытеснить российские войска с территории Донбасса, а также захватить Крым.

По словам источника, знакомого с киевским руководством, президент Украины Владимир Зеленский пришёл "в ярость" после слов американского генерала.

"Украинские войска готовятся к крупным наступательным действиям этой весной", — заявил он на условиях анонимности в интервью Politico.

Более того, Киев недоволен разведданными США по поводу военных возможностей ВСУ и хода боевых действий.