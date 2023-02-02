Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинской армии будет сложно вытеснить российские войска с территории Донбасса, а также захватить Крым.
По словам источника, знакомого с киевским руководством, президент Украины Владимир Зеленский пришёл "в ярость" после слов американского генерала.
"Украинские войска готовятся к крупным наступательным действиям этой весной", — заявил он на условиях анонимности в интервью Politico.
Более того, Киев недоволен разведданными США по поводу военных возможностей ВСУ и хода боевых действий.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.