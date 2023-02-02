Маловероятно, что украинская армия сможет захватить Крым в ближайшем будущем. К такому выводу пришли четыре высокопоставленных чиновника из Пентагона во время секретного брифинга.
Данная оценка, несомненно, разочарует киевское руководство, которое считает возвращение полуострова одной из своих основных целей конфликта с Россией. Об этом сообщает Politico.
"Мы не собираемся комментировать секретные брифинги за закрытыми дверями, не будем говорить о гипотезах или спекулировать на возможных будущих операциях", — заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.