Полиция Чехии установила личность мужчины, пославшего жене Андрея Бабиша письмо с патроном

Полиция Чехии закрыла дело о письме с угрозами, которое было отправлено жене экс-кандидата на пост президента Андрея Бабиша в ходе предвыборной гонки.

На пресс-конференции политик заявил, что в письмо был вложен боевой патрон. Однако позже полиция опровергла данную информацию.

Следователям также удалось установить личность угрожавшего жене Бабиша. Согласно заявлению представителей правоохранительных органов Чехии, отправивший письмо покончил жизнь самоубийством. В связи с этим дело было закрыто, сообщает Czech Radio.

В конце января Андрей Бабиш проиграл второй тур президентских выборов, уступив по голосам отставному генералу Петру Павелу.