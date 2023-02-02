Полиция Чехии закрыла дело о письме с угрозами, которое было отправлено жене экс-кандидата на пост президента Андрея Бабиша в ходе предвыборной гонки.
На пресс-конференции политик заявил, что в письмо был вложен боевой патрон. Однако позже полиция опровергла данную информацию.
Следователям также удалось установить личность угрожавшего жене Бабиша. Согласно заявлению представителей правоохранительных органов Чехии, отправивший письмо покончил жизнь самоубийством. В связи с этим дело было закрыто, сообщает Czech Radio.
В конце января Андрей Бабиш проиграл второй тур президентских выборов, уступив по голосам отставному генералу Петру Павелу.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.