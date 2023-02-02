Запад боится масштабного весеннего наступления, которое якобы готовит Россия. Сейчас оно состояться не может из-за неблагоприятных погодных условий. Такое заявление сделал премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому изданию.
Политик сослался на имеющуюся у него информацию с Украины, согласно которой ещё одно очень жёсткое российское наступление возможно в марте или апреле.
Сейчас почва слишком мягкая для проведения наступления с использованием тяжёлой техники, поэтому Россия будет ждать весны, когда всё высохнет, объяснил Моравецкий.
Добавим, ранее своё мнение по поводу этого высказывали и в Киеве. Так секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что активные наступательные действия начнутся к годовщине проведения СВО.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.