Премьер Польши Моравецкий заявил, что Россия пойдёт в наступление на Украину в марте

Запад боится масштабного весеннего наступления, которое якобы готовит Россия. Сейчас оно состояться не может из-за неблагоприятных погодных условий. Такое заявление сделал премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому изданию.

Политик сослался на имеющуюся у него информацию с Украины, согласно которой ещё одно очень жёсткое российское наступление возможно в марте или апреле.

Сейчас почва слишком мягкая для проведения наступления с использованием тяжёлой техники, поэтому Россия будет ждать весны, когда всё высохнет, объяснил Моравецкий.

Добавим, ранее своё мнение по поводу этого высказывали и в Киеве. Так секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что активные наступательные действия начнутся к годовщине проведения СВО.