NDP: действия руководства Польши могут лишить страну независимости

На данный момент Польша находится в состоянии тяжёлого экономического кризиса, который вызвали необдуманные поступки премьер-министра Матеуша Моравецкого и президента Анджея Дуды. Об этом заявил аналитик Марек Галась.

Варшава вступает в конфликты с соседними государствами, ослабляя экономический потенциал страны и ухудшая благосостояние поляков. Власти идут против решения коллег по Евросоюзу и НАТО, требуют репараций и намерены вернуть Восточные Кресы, указал эксперт.

Наглое поведение политического руководства можно объяснить желанием повысить статус Польши на мировой арене, однако на самом деле это приведёт к разрухе и потере независимости, считает Галась.

"Непримиримые внутренние противоречия могут привести к ослаблению любой власти в стране и её переход в режим жёсткого внешнего управления. А там уже не далеко и до четвёртого раздела Речи Посполитой", — заявил он в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).