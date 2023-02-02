На данный момент Польша находится в состоянии тяжёлого экономического кризиса, который вызвали необдуманные поступки премьер-министра Матеуша Моравецкого и президента Анджея Дуды. Об этом заявил аналитик Марек Галась.
Варшава вступает в конфликты с соседними государствами, ослабляя экономический потенциал страны и ухудшая благосостояние поляков. Власти идут против решения коллег по Евросоюзу и НАТО, требуют репараций и намерены вернуть Восточные Кресы, указал эксперт.
Наглое поведение политического руководства можно объяснить желанием повысить статус Польши на мировой арене, однако на самом деле это приведёт к разрухе и потере независимости, считает Галась.
"Непримиримые внутренние противоречия могут привести к ослаблению любой власти в стране и её переход в режим жёсткого внешнего управления. А там уже не далеко и до четвёртого раздела Речи Посполитой", — заявил он в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.