Поскольку Рада Украины не ратифицировала большинство займов у Запада, в перспективе киевская власть может проигнорировать набранные там многочисленные долги и отказаться их выплачивать.
Об этом сообщил политолог из Киева Михаил Чаплыга.
"Я открою Конституцию и прочту, что все международные договоры должны быть ратифицированы в Раде. Не ратифицировано? Нет? А премьера Шмыгаля, который это подписывал, идите ищите у себя в Лондоне. Когда найдёте, скажете, что он нам денег должен. То же самое с МВФ", — в эфире канала "Apasov" подчеркнул эксперт.
Он отметил, что если в Раде не проголосовано — значит, до свидания. И эта тактика украинских властей в перспективе вполне возможна.
Правда, он сожалеет, что некоторые долги Киев всё же должен выплатить. То, что проталкивала глава Минфина Наталья Яресько, она провела это через парламент при выключенном табло, и с этим будет сложнее.
"С ними и будет разбираться", — подытожил Чаплыга.
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