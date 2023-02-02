В Киеве придумали, как "кинуть" Запад с долгами: "Спросите в Лондоне у Шмыгаля"

Поскольку Рада Украины не ратифицировала большинство займов у Запада, в перспективе киевская власть может проигнорировать набранные там многочисленные долги и отказаться их выплачивать.

Об этом сообщил политолог из Киева Михаил Чаплыга.

"Я открою Конституцию и прочту, что все международные договоры должны быть ратифицированы в Раде. Не ратифицировано? Нет? А премьера Шмыгаля, который это подписывал, идите ищите у себя в Лондоне. Когда найдёте, скажете, что он нам денег должен. То же самое с МВФ", — в эфире канала "Apasov" подчеркнул эксперт.

Он отметил, что если в Раде не проголосовано — значит, до свидания. И эта тактика украинских властей в перспективе вполне возможна.

Правда, он сожалеет, что некоторые долги Киев всё же должен выплатить. То, что проталкивала глава Минфина Наталья Яресько, она провела это через парламент при выключенном табло, и с этим будет сложнее.

"С ними и будет разбираться", — подытожил Чаплыга.