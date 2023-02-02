NYT: власти США врут, что отправят оружие на Украину, чтобы добиться поставок от Европы

Вашингтон не собирается обострять отношения с Москвой, помогая украинской армии тяжёлым вооружением, заявили американские эксперты Эрик Шмитт и Хелен Купер.

Все обещания Белого дома отправить оружие на Украину являются ложью, единственная цель которой — спровоцировать страны Европы на такие поставки.

"В случае с танками Abrams одного объявления на прошлой неделе о том, что Соединенные Штаты отправят их, было достаточно, чтобы "разблокировать" немецкие танки Leopard 2", — цитирует аналитиков издание The New York Times.

Европейские чиновники не желают проявлять инициативу в поставках ВСУ какой-либо военной техники, а потому в американской администрации приходит подталкивать к этому ЕС.