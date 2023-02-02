Вашингтон не собирается обострять отношения с Москвой, помогая украинской армии тяжёлым вооружением, заявили американские эксперты Эрик Шмитт и Хелен Купер.
Все обещания Белого дома отправить оружие на Украину являются ложью, единственная цель которой — спровоцировать страны Европы на такие поставки.
"В случае с танками Abrams одного объявления на прошлой неделе о том, что Соединенные Штаты отправят их, было достаточно, чтобы "разблокировать" немецкие танки Leopard 2", — цитирует аналитиков издание The New York Times.
Европейские чиновники не желают проявлять инициативу в поставках ВСУ какой-либо военной техники, а потому в американской администрации приходит подталкивать к этому ЕС.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.