В Сети появилось видео, как боевики ВСУ избивают мобилизованного с Херсонщины.
Кадры, по всей видимости, были опубликованы украинскими боевиками. На видео видно, как прямо в окопе один из бойцов ВСУ ногами избивает новоприбывшего. Боевик со стажем наступает мобилизованному на руку, чтобы тот не смог прикрыть лицо.
"Падлюка! Сдал Херсон, а теперь тут ховаешься? Все вы, херсонцы, одинаковые", — говорит боевик.
Ранее, когда жителям Херсона предлагали эвакуироваться, некоторые не стали этого делать, ожидая Украину. Однако, когда киевский режим пришёл, многим из "ждунов" вручили повестки и отправили в окопы.
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