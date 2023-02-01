Украинские боевики со стажем избили мобилизованного с Херсонщины

В Сети появилось видео, как боевики ВСУ избивают мобилизованного с Херсонщины.

Кадры, по всей видимости, были опубликованы украинскими боевиками. На видео видно, как прямо в окопе один из бойцов ВСУ ногами избивает новоприбывшего. Боевик со стажем наступает мобилизованному на руку, чтобы тот не смог прикрыть лицо.

"Падлюка! Сдал Херсон, а теперь тут ховаешься? Все вы, херсонцы, одинаковые", — говорит боевик.

Ранее, когда жителям Херсона предлагали эвакуироваться, некоторые не стали этого делать, ожидая Украину. Однако, когда киевский режим пришёл, многим из "ждунов" вручили повестки и отправили в окопы.