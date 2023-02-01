Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал поставки танков на Украину. По его мнению, продолжение военной помощи не способствует решению конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТРТ.
"Я не могу сказать, что считаю, что поставки танков являются шагом для решения. Мы рассчитываем, что западные государства поддержат наши призывы к переговорам между Украиной и Россией", — заявил турецкий лидер.
Ранее Рravda.Ru писала, что Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. По его словам, "Швеции не следует тратить время впустую".
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