Эрдоган: Поставки странами Запада вооружений не приведут к решению конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал поставки танков на Украину. По его мнению, продолжение военной помощи не способствует решению конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТРТ.

"Я не могу сказать, что считаю, что поставки танков являются шагом для решения. Мы рассчитываем, что западные государства поддержат наши призывы к переговорам между Украиной и Россией", — заявил турецкий лидер.

Ранее Рravda.Ru писала, что Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. По его словам, "Швеции не следует тратить время впустую".