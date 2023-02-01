Британский премьер-министр Риши Сунак сообщил, что не намерен отправлять войска своей страны на Украину. Позицию Сунака озвучил его официальный представитель.
Отмечается, что некоторые представители британских властей пытаются склонить Сунака к такому шагу.
"Правительство Соединённого королевства не собирается направлять свои войска на Украину, несмотря на призывы ряда политиков. Нет никаких планов, предполагающих отправку", — сообщил представитель Сунака в разговоре с агентством ТАСС.
При этом представитель британского премьера допустил, что Лондон может пойти на отправку Киеву ракет высокой дальности.
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