Сунак не планирует отправлять британские войска на Украину

Британский премьер-министр Риши Сунак сообщил, что не намерен отправлять войска своей страны на Украину. Позицию Сунака озвучил его официальный представитель.

Отмечается, что некоторые представители британских властей пытаются склонить Сунака к такому шагу.

"Правительство Соединённого королевства не собирается направлять свои войска на Украину, несмотря на призывы ряда политиков. Нет никаких планов, предполагающих отправку", — сообщил представитель Сунака в разговоре с агентством ТАСС.

При этом представитель британского премьера допустил, что Лондон может пойти на отправку Киеву ракет высокой дальности.