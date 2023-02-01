Полковник Макгрегор: Зеленский и его команда спасутся, только сбежав в Польшу

Украина рушится на глазах на фоне успешного продвижения ВС РФ, а её лидеру Владимиру Зеленскому и его сообщникам стоит поторопиться и бежать в Польшу, чтобы спастись. Так считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Россия побеждает. Украина рушится. Страна на грани краха. Мы сами все это скоро увидим. Российские солдаты сокрушат то, что осталось от украинских вооруженных сил. И Москва разберется с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь еще", — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор добавил, что, помимо остальных сложностей, Украина уже переживает значительный демографический спад, потому что её жители просто бегут из страны — с начала конфликта территорию Незалежной покинула примерно четверть украинцев.

Бывший советник главы Пентагона подчеркнул, что "успехи" и "радужные перспективы" украинских военных — это просто откровенная ложь, ничего подобного нет и близко.