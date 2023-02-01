В Сети появились кадры, как Лукашенко из Зимбабве провожает почётный караул с козлом

Президента Белоруссии Александра Лукашенко из Зимбабве проводил почётный караул с оркестром и козлом. Кадры появились на официальном сайте белорусского лидера.

На них видно, как Александр Лукашенко идет к трапу самолёта в сопровождении почётного караула. Здесь же оркестр играет музыку. Ближе к концу видео на общем плане появляется военнослужащий армии Зимбабве, который держит на поводке козла. На животное надета попона, а копыта и рога выкрашены красной краской.

Напомним, что белорусский лидер находился в Зимбабве с государственным визитом.

Ранее Рravda.Ru писала, что Лукашенко объяснил, с кем разберутся по законам военного времени.

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