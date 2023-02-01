Сотрудники ФБР пришли с обысками в дом президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CBS. По его информации, обыски связаны с делом о пропаже секретных документов. Более никаких подробностей СМИ не приводит.
Ранее стало известно, что ФБР проводило обыск в офисе Байдена еще в ноябре. Президента США Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа коснулся скандал в связи с их обращением с секретными документами. Байден брал бумаги домой, хотя их строго запрещается выносить из Белого дома.
Ранее Рravda.Ru писала, что обыски у Трампа могут стать детонатором назревшей в США революционной ситуации.
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