Израиль помимо гуманитарной помощи уже рассматривает и другие варианты поддержки Украины. Об этом в эфире американских телеканалов заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
По его словам, сейчас власти Израиля активно включились в обсуждение данного вопроса.
"Я, определенно, изучаю это", — ответил он ведущему телеканала.
Также он добавил, что США уже отправили на Украину более 250 тысяч боеприпасов, которые "забрали" у Израиля.
Ранее Рravda.Ru писала, что Зеленский отомстил премьеру Израиля за отказ поставлять ПВО на Украину.
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