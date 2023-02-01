Израиль уже рассматривает варианты военной поддержки Украины

Израиль помимо гуманитарной помощи уже рассматривает и другие варианты поддержки Украины. Об этом в эфире американских телеканалов заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По его словам, сейчас власти Израиля активно включились в обсуждение данного вопроса.

"Я, определенно, изучаю это", — ответил он ведущему телеканала.

Также он добавил, что США уже отправили на Украину более 250 тысяч боеприпасов, которые "забрали" у Израиля.

Ранее Рravda.Ru писала, что Зеленский отомстил премьеру Израиля за отказ поставлять ПВО на Украину.