По мнению председателя Совфеда Валентины Матвиенко, если бы только США пожелали, они бы смогли за один день убедить Украину начать переговоры с РФ, однако такого желания у них нет.
Политик подчеркнула, что Вашингтон намеренно не предпринимает никаких шагов в этом направлении.
"Можно по-разному относиться к бывшему президенту США Дональду Трампу, но, мне кажется, он очень точно сказал: "Если бы США захотели, они бы за сутки посадили за стол переговоров". Мне кажется, это точно высказанная мысль. Они не делают этого сознательно", — сказала Матвиенко журналистам.
США не заинтересованы в завершении украинского конфликта, потому что им кажется, что, подогревая его, они "тормозят развитие России".
Председатель Совфеда напомнила, что накачивание Украины оружием "никак не является призывом к миру". Она добавила, что Россия готова к переговорам безо всяких предварительных условий, но нужно, чтобы киевский режим тоже был к ним готов. Только в этом случае переговоры должны быть реальными, а не "словесной шелухой и так называемыми призывами к миру", добавила Матвиенко.
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