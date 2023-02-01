Матвиенко: если бы у США было желание, они бы за один день заставили Киев начать переговоры

По мнению председателя Совфеда Валентины Матвиенко, если бы только США пожелали, они бы смогли за один день убедить Украину начать переговоры с РФ, однако такого желания у них нет.

Политик подчеркнула, что Вашингтон намеренно не предпринимает никаких шагов в этом направлении.

"Можно по-разному относиться к бывшему президенту США Дональду Трампу, но, мне кажется, он очень точно сказал: "Если бы США захотели, они бы за сутки посадили за стол переговоров". Мне кажется, это точно высказанная мысль. Они не делают этого сознательно", — сказала Матвиенко журналистам.

США не заинтересованы в завершении украинского конфликта, потому что им кажется, что, подогревая его, они "тормозят развитие России".

Председатель Совфеда напомнила, что накачивание Украины оружием "никак не является призывом к миру". Она добавила, что Россия готова к переговорам безо всяких предварительных условий, но нужно, чтобы киевский режим тоже был к ним готов. Только в этом случае переговоры должны быть реальными, а не "словесной шелухой и так называемыми призывами к миру", добавила Матвиенко.