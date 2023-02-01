Десятки человек собрались у штаб-квартиры энергоконцерна Wien Energie в Вене для участия в акции протеста. Об этом пишут корреспонденты РИА Новости.
Митингующие не довольны тарифами за электричество, которые сильно выросли из-за ограничений, введённых против России. Пикетирующие, вышедшие с флагами в руках, также требуют сохранения нейтралитета Австрии в конфликте на Украине.
В начале января проходил митинг, в котором участвовали больше 100 человек. Они требовали отказов от санкций в отношении России.
Ранее австрийский оппозиционный политик Эрвин Ангегер призвал Евросоюз и правительство Австрии отменить ограничения против Москвы.
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