1 февраля может произойти массовое увольнение руководства украинской таможни. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на депутата Верховной рады Алексей Гончаренко. О причинах такого решения пока ничего не сообщается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после "кадрового затишья" будут уволены чиновники, которые, по его мнению, не соответствуют новым требованиям. Уже в феврале своих постов могут лишиться сразу 8 министров. Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак таким образом "убирает" из кабмина нелояльных чиновников.
Ранее Pravda.Ru писала, что Зеленский провёл кадровые чистки для удовлетворения западных спонсоров.
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