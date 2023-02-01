Сегодня уволят все руководство украинской таможни, сообщают местные СМИ

1 февраля может произойти массовое увольнение руководства украинской таможни. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на депутата Верховной рады Алексей Гончаренко. О причинах такого решения пока ничего не сообщается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после "кадрового затишья" будут уволены чиновники, которые, по его мнению, не соответствуют новым требованиям. Уже в феврале своих постов могут лишиться сразу 8 министров. Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак таким образом "убирает" из кабмина нелояльных чиновников.

Ранее Pravda.Ru писала, что Зеленский провёл кадровые чистки для удовлетворения западных спонсоров.