Журналист Мондаини: в Италии до сих пор не верят, что Украина обстреливает Донбасс

Журналистка Маринелла Мондаини призналась, что на протяжении восьми лет следит за событиями в Донбассе. Больше всего её поражает то, что российские и итальянские новости о боевых действиях отличаются кардинально. Пресса Италии дезинформирует местных жителей и умалчивает о происходящем, подчеркнула Мондаини.

"Люди имеют право знать правду, которую в "свободной и демократической Европе" так тщательно скрывают", — заявила она в беседе с argumenti.ru.

Журналистка отметила, что изначально действительно было сложно смириться с тем, что правительство может начать стрелять в свой народ. Однако в Италии в это отказываются верить до сих пор.