Журналистка Маринелла Мондаини призналась, что на протяжении восьми лет следит за событиями в Донбассе. Больше всего её поражает то, что российские и итальянские новости о боевых действиях отличаются кардинально. Пресса Италии дезинформирует местных жителей и умалчивает о происходящем, подчеркнула Мондаини.
"Люди имеют право знать правду, которую в "свободной и демократической Европе" так тщательно скрывают", — заявила она в беседе с argumenti.ru.
Журналистка отметила, что изначально действительно было сложно смириться с тем, что правительство может начать стрелять в свой народ. Однако в Италии в это отказываются верить до сих пор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.