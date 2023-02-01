РИА Новости: власти США готовятся к падению доллара

В Вашингтоне идёт мощная дискуссия относительно целесообразности поставок танков ВСУ. Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова задалась вопросом, почему это происходит.

"Да, американцы скупили сельхозземли на Украине, да, была информация про титан. Но разве это то, ради чего можно рискнуть началом Третьей мировой войны?" — отмечает она.

Известный американский экономист Пол Крейг Робертс объяснил происходящее. Он считает, что власть Вашингтона ослабеет вместе с долларом.

Страны постепенно отказываются от хранения сбережений в американской валюте или ценных бумагах. Ранее Саудовская Аравия приняла решение брать оплату за нефть не только в долларах.

"Робертс считает, что это событие — конец нефтедоллара в том виде, в каком американская администрация создала его полвека назад. Именно тогда стало понятно, что доллар золотом не обеспечишь, и он получил обеспечение в виде самого востребованного на планете Земля углеводорода", — пишет Никифорова.

Журналист подчёркивает, что настал конец эпохе доллара.

Россия и Иран инициировали создание стейблкоина — криптовалюты, которая обеспечена золотом. Президент Бразилии Лула да Силва выступил с идеей об использовании странами БРИКС единой денежной единицы. Все это может стать серьёзным противовесом доллару.

Вашингтон видит в китайском юане угрозу американской валюте. Военная агрессия в Европе выступает единственным способом спасения Соединённых Штатов.

"Поэтому США будут терзать Украину до последнего. Она нужна им, чтобы не скатиться к "жестокой экономии". Несчастные хлопцы будут погибать на фронте, чтобы портреты мёртвых белых президентов не превратились в кучу резаной бумаги", — резюмировала Никифорова.