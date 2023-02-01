Казахстан, Молдавия и Прибалтика провоцируют Россию на новую СВО

Украина открыто и явно начала свой поход против России в 2014 году — жесточайшая русофобия проявлялась всё это время, нарастая как снежный ком. События привели к запрету русского языка, демонтажу памятников, годам обстрелов Донбасса и в конечном счёте — противостоянию России и НАТО.

Проблема в том, что после Украины себя покажут Казахстан, Прибалтика и Молдавия — пишут аналитики "Царьграда".

По их мнению, "Россия вошла на новый виток истории и начала собирать свои земли" — и весьма логичны (без лести!) сравнения российского президента Владимира Путина с историческими деятелями Иваном Калитой, Иваном Третьим, Иваном Грозным и царём Алексеем Михайловичем.

У России сегодня идёт своя реконкиста, уверены авторы, а для этого нужна идеология русского государства, державная концепция.

Издание считает, что цели и география СВО могут поменяться в зависимости от того, какие сюрпризы преподнесут России наши недавно "братские" соседи.

Далее "Царьград" перечисляет основные претензии к соседним странам:

Казахстану,

Прибалтике,

Азербайджану,

Армении,

Польше,

Молдавии,

и т. д.

В Казахстане, по мнению портала, местные власти открыто заигрывают с националистами, откровенно не замечая русофобских выходок в Сети и на улицах. Также продвигается новая версия украинского Голодомора — "ашаршылыка", заявлен перевод казахского языка на латиницу.

Совсем не секрет, отмечает СМИ, что Прибалтика на ниве русофобии отметилась раньше всех. Десятилетия три прибалтийских страны практиковали крайнюю форму апартеида — статус "неграждан" для своих же жителей. Образование на русском языке в стране сведено к нулю, зато марши нацистов- ветеранов местных легионов СС и борьба с памятниками советским освободителям практикуются ежегодно.

Молдавия же интересна Западу как место для открытия ещё одного фронта. Приднестровье (ПМР), которое теперь зажато между непосредственно Молдавией и необандеровской Украиной. Боевого конфликта там не происходит потому, что жители откровенно не хотят новой войны, а город Бельцы и автономная республика Гагаузия демонстрируют откровенно пророссийские взгляды.

По данным издания, на границах России достаточно проблемных территорий "которые при должной накачке извне могут стать очередными очагами русофобии и проводниками антироссийской прозападной политики".

И с этим нужно что-то делать, как минимум нейтрализуя угрозы политическим, дипломатическим, экономическим и иными путями…