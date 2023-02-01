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РИА Новости: Франция готовится воевать против России в СВО на Украине

Мир

Младший внук Шарля де Голля Пьер де Голль сделал сразу несколько заявлений о своей поддержке РФ перед приездом в Москву, чтобы вместе с русскими отпраздновать 80-летие победы Советского Союза в Сталинградской битве. Об этом пишет в своём материале журналист РИА Новости Елена Караева.

РИА Новости: Франция готовится воевать против России в СВО на Украине

Де Голль-младший считает, что вслед за поставкой танков ВСУ последует более мощное оружие, которое может спровоцировать Третью мировую войну. Караева отмечает обоснованность его прогнозов, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с министром обороны Украины не исключил возможность поставок Киеву истребителей НАТО.

"Франция, сама того не заметив, вступила на путь, от которого её предостерегал де Голль. Генерал полагал, что основа общеевропейской безопасности — это вовсе не НАТО. <…> Для Шарля де Голля фундамент европейского благополучия, стабильности и безопасности основывался на крепких связях с СССР", — пишет Караева.

Напоминаем, что Минобороны Франции заявило о поставке Киеву 12 самоходных гаубиц "Цезарь". Отмечается, что Париж расстался уже с половиной всех имеющихся у него артиллерийских орудий.

"Когда чужая идеологема, а не интересы собственной страны диктуют политикам поступки, то плохо это обычно заканчивается и для государств, и для самих политиков, и для мира в целом. Пьер де Голль попытался об этом напомнить. Его, судя по всему, не услышали. Дальше уже Россия будет решать, как именно отреагировать на новые и неприкрытые угрозы", — подытожила Караева.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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