Военкор Котенок: в Польше уже обсуждают, где Зеленский должен принять капитуляцию России

В Польше уже обсуждают, где президент Украины Владимир Зеленский должен принять капитуляцию России. Этот вопрос, в частности, очень заботит лидера Польши Анджея Дуду, который призвал вернуться на шесть веков назад и переиграть историю. Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок.

"Дуда предложил Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе: "Я умоляю вас — когда вы победите Россию, когда россияне придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и русского влияния"", — приводит слова польского президента военкор в своём Telegram-канале.

Так в Варшаве уже смакуют подписание Переяславской рады наоборот, заключил репортёр.