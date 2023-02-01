В Польше уже обсуждают, где президент Украины Владимир Зеленский должен принять капитуляцию России. Этот вопрос, в частности, очень заботит лидера Польши Анджея Дуду, который призвал вернуться на шесть веков назад и переиграть историю. Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок.
"Дуда предложил Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе: "Я умоляю вас — когда вы победите Россию, когда россияне придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и русского влияния"", — приводит слова польского президента военкор в своём Telegram-канале.
Так в Варшаве уже смакуют подписание Переяславской рады наоборот, заключил репортёр.
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