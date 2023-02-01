Шеремет призвал здравомыслящие страны сплотиться вокруг РФ против экспансии США

Лидеры всех здравомыслящих стран должны сплотиться вокруг РФ для борьбы с американской экспансией. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его словам, лишь с помощью справедливой политики можно остановить диктат США и заставить Вашингтон отказаться от мечты вершить судьбы государств.

"Пора образумить и вернуть в общечеловеческие рамки воинствующего американского президента", — добавил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Как пояснил Шеремет, все террористические акты, которые регистрируются в современном мире, осуществляются под контролем Вашингтона. Он считает, что власти США причастны к недавней атаке беспилотников на военный объект Ирана.

Ранее в иранском парламенте пообещали ответить на атаку дронов и намёки киевского режима о косвенном участии в этом инциденте.