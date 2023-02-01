Лидеры всех здравомыслящих стран должны сплотиться вокруг РФ для борьбы с американской экспансией. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
По его словам, лишь с помощью справедливой политики можно остановить диктат США и заставить Вашингтон отказаться от мечты вершить судьбы государств.
"Пора образумить и вернуть в общечеловеческие рамки воинствующего американского президента", — добавил парламентарий в беседе с РИА Новости.
Как пояснил Шеремет, все террористические акты, которые регистрируются в современном мире, осуществляются под контролем Вашингтона. Он считает, что власти США причастны к недавней атаке беспилотников на военный объект Ирана.
Ранее в иранском парламенте пообещали ответить на атаку дронов и намёки киевского режима о косвенном участии в этом инциденте.
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