Французский президент Эммануэль Макрон окончательно превратился в "натовского песика", готового выполнять все распоряжения Брюсселя, заявил политик Флориан Филиппо.
Он отметил, что Вашингтон и Берлин отказали украинским властям в поставке истребителей, лишь Макрон ответил: "Ничто не запрещено!"
"Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы (фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и НАТО, правильно? Нелепо!" — отметил лидер французского движения "Патриоты" на своей странице в соцсети.
Накануне во время пресс-подхода президент Франции не стал исключать, что Париж согласится поставить боевые самолёты для украинской армии.
Ранее стало известно о нанесении ВКС РФ ракетного удара по будущей базе НАТО в украинском Очакове
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