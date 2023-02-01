Филиппо назвал Макрона "послушным песиком Урсулы и НАТО" за желание отправить самолёты ВСУ

Французский президент Эммануэль Макрон окончательно превратился в "натовского песика", готового выполнять все распоряжения Брюсселя, заявил политик Флориан Филиппо.

Он отметил, что Вашингтон и Берлин отказали украинским властям в поставке истребителей, лишь Макрон ответил: "Ничто не запрещено!"

"Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы (фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и НАТО, правильно? Нелепо!" — отметил лидер французского движения "Патриоты" на своей странице в соцсети.

Накануне во время пресс-подхода президент Франции не стал исключать, что Париж согласится поставить боевые самолёты для украинской армии.

Ранее стало известно о нанесении ВКС РФ ракетного удара по будущей базе НАТО в украинском Очакове