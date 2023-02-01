DikGazete: Зеленский отдавал украинцев в биолаборатории США намеренно

Жертвовать украинским народом Владимир Зеленский мог намеренно, создавая условия для того, чтобы США использовали население страны в качестве подопытных кроликов для своих биолабораторий. Об этом пишет турецкое издание DikGazete.

Журналисты отмечают в статье, что пока президент Украины не сказал ничего о существовании или несуществовании биологической лаборатории, обнаруженной россиянами.

"Возможно, зная об этом американском проекте, Зеленский рисковал пожертвовать своими людьми в этих экспериментах", — предполагают авторы публикации.

Издание также призвало международные организации изучить доказательства, представленные Россией.