Жертвовать украинским народом Владимир Зеленский мог намеренно, создавая условия для того, чтобы США использовали население страны в качестве подопытных кроликов для своих биолабораторий. Об этом пишет турецкое издание DikGazete.
Журналисты отмечают в статье, что пока президент Украины не сказал ничего о существовании или несуществовании биологической лаборатории, обнаруженной россиянами.
"Возможно, зная об этом американском проекте, Зеленский рисковал пожертвовать своими людьми в этих экспериментах", — предполагают авторы публикации.
Издание также призвало международные организации изучить доказательства, представленные Россией.
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