Командование украинских войск "Север" заявили о взрыве на предприятии в Сумской области.
В сообщении оперативного командования "Север" говорится, что взрыв прогремел в 19:20 (мск) в городе Шостка. По их словам, это, по предварительным данным, был прилёт ракеты
"Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета, повредив при этом крышу, перекрытия, окна", — говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях.
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