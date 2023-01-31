Украинские войска "Север" заявили о взрыве на предприятии в Сумской области

Командование украинских войск "Север" заявили о взрыве на предприятии в Сумской области.

В сообщении оперативного командования "Север" говорится, что взрыв прогремел в 19:20 (мск) в городе Шостка. По их словам, это, по предварительным данным, был прилёт ракеты

"Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета, повредив при этом крышу, перекрытия, окна", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях.