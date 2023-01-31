Президент партии "Новая демократия", премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не будут поставлять танки Leopard 2 киевскому режиму.
Мицотакис в ходе визита в Японию сообщил, что Греция уже и так значительно помог Украине. Передача танков может навредить оборонной стратегии Афин.
"Мы хотим помогать Киеву, но не за счет наших оборонных возможностей", — заявил премьер.
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