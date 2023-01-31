Премьер-министр Мицотакис: Греция не будет поставлять танки Leopard 2 Киеву

Президент партии "Новая демократия", премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не будут поставлять танки Leopard 2 киевскому режиму.

Мицотакис в ходе визита в Японию сообщил, что Греция уже и так значительно помог Украине. Передача танков может навредить оборонной стратегии Афин.

"Мы хотим помогать Киеву, но не за счет наших оборонных возможностей", — заявил премьер.