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Австралийский политик Сторер не увидела ни малейшего признака будущей "победы" Украины

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Эфир телеканала австралийского новостного канала был прерван после того, как национальный директор лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер заявила, что не верит в победу Украины и не понимает, ради чего туда отправляются "миллиарды".

Австралийский политик Сторер не увидела ни малейшего признака будущей "победы" Украины

Политик обвинила в продолжающемся украинском конфликте США.

"Если бы не США, то конфликт уже бы закончился. Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки", — сказала Сторер в эфире Sky News Австралия.

Ведущие делали всё возможное, чтобы отвлечь вошедшего в раж политика, перебивая и пытаясь обратить сказанное в шутку. Однако Сторер не унималась и в завершение как следует "прошлась" по Зеленскому, назвав его и просто пешкой в игре других и подчеркнув, что украинский лидер только и делает, что пиарится и явно не желает завершения конфликта.

"У нас есть президент Зеленский, который с удовольствием совершает пиар-поездки в США, радостно позирует на обложке журнала Vogue. Он счастлив принимать бесчисленных кинозвезд, которые посещают его ради фотографии в соцсетях. Он просто пешка в игре больших политиков. Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт", — добавила Сторер.

После этих слов политика ведущие всё-таки прервали эфир.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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