Австралийский политик Сторер не увидела ни малейшего признака будущей "победы" Украины

Эфир телеканала австралийского новостного канала был прерван после того, как национальный директор лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер заявила, что не верит в победу Украины и не понимает, ради чего туда отправляются "миллиарды".

Политик обвинила в продолжающемся украинском конфликте США.

"Если бы не США, то конфликт уже бы закончился. Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки", — сказала Сторер в эфире Sky News Австралия.

Ведущие делали всё возможное, чтобы отвлечь вошедшего в раж политика, перебивая и пытаясь обратить сказанное в шутку. Однако Сторер не унималась и в завершение как следует "прошлась" по Зеленскому, назвав его и просто пешкой в игре других и подчеркнув, что украинский лидер только и делает, что пиарится и явно не желает завершения конфликта.

"У нас есть президент Зеленский, который с удовольствием совершает пиар-поездки в США, радостно позирует на обложке журнала Vogue. Он счастлив принимать бесчисленных кинозвезд, которые посещают его ради фотографии в соцсетях. Он просто пешка в игре больших политиков. Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт", — добавила Сторер.

После этих слов политика ведущие всё-таки прервали эфир.