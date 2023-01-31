Эфир телеканала австралийского новостного канала был прерван после того, как национальный директор лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер заявила, что не верит в победу Украины и не понимает, ради чего туда отправляются "миллиарды".
Политик обвинила в продолжающемся украинском конфликте США.
"Если бы не США, то конфликт уже бы закончился. Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки", — сказала Сторер в эфире Sky News Австралия.
Ведущие делали всё возможное, чтобы отвлечь вошедшего в раж политика, перебивая и пытаясь обратить сказанное в шутку. Однако Сторер не унималась и в завершение как следует "прошлась" по Зеленскому, назвав его и просто пешкой в игре других и подчеркнув, что украинский лидер только и делает, что пиарится и явно не желает завершения конфликта.
"У нас есть президент Зеленский, который с удовольствием совершает пиар-поездки в США, радостно позирует на обложке журнала Vogue. Он счастлив принимать бесчисленных кинозвезд, которые посещают его ради фотографии в соцсетях. Он просто пешка в игре больших политиков. Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт", — добавила Сторер.
После этих слов политика ведущие всё-таки прервали эфир.
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