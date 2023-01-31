В Минфине США не считают, что Киев использует американскую финансовую помощь не по назначению

Согласно сообщению официального представителя министерства финансов США Меган Аппер, никаких признаков ненадлежащего использования Киевом денег, полученных от Вашингтона, в ведомстве не видят.

"У нас нет никаких признаков того, что американские средства были использованы в Украине не по назначению", — заявила представитель Минфина Меган Аппер, которую цитирует агентство Рейтер.

Представитель американского ведомства утверждает, что Белый дом находится в непосредственном сотрудничестве с официальным Киевом, и это является гарантией для недопущения коррупции. Также минфин США держит связь с Всемирным банком, который контролирует выплаты, переводимые Вашингтоном Киеву.

На прошлой неделе Украину потряс коррупционный скандал, в ходе которого киевские власти уволили сразу несколько высоких должностных лиц и провели многочисленные кадровые перестановки.