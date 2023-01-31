Согласно сообщению официального представителя министерства финансов США Меган Аппер, никаких признаков ненадлежащего использования Киевом денег, полученных от Вашингтона, в ведомстве не видят.
"У нас нет никаких признаков того, что американские средства были использованы в Украине не по назначению", — заявила представитель Минфина Меган Аппер, которую цитирует агентство Рейтер.
Представитель американского ведомства утверждает, что Белый дом находится в непосредственном сотрудничестве с официальным Киевом, и это является гарантией для недопущения коррупции. Также минфин США держит связь с Всемирным банком, который контролирует выплаты, переводимые Вашингтоном Киеву.
На прошлой неделе Украину потряс коррупционный скандал, в ходе которого киевские власти уволили сразу несколько высоких должностных лиц и провели многочисленные кадровые перестановки.
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