Пушилин заявил о необходимости максимально отодвинуть ВСУ от границ ДНР

По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, украинская армия должна быть отодвинута от границ ДНР на максимально далёкое расстояние, чтобы у неё не было больше возможности обстреливать территорию Республики.

Политик напомнил, что хоть ДНР и вошла в состав "большой России", украинская сторона является вероломной и несёт с собой угрозу жителям региона.

"Конечно же, мы должны будем отодвигать противника и уже от конституционных границ ДНР, чтобы он физически не мог доставать, с учетом того вооружения, которое у него будет на тот момент", — сказал Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Врио главы ДНР призвал не верить в то, что Украина может просто "угомониться", после чего "завтра-послезавтра" всё станет хорошо.

"Не угомонится. Мы же тоже прекрасно понимаем и видим, что Украина, давно потерявшая свою субъектность, стала просто инструментом со сломанной идеологией", — добавил Пушилин.