VT: "Украина проиграла войну задолго до её начала"

Украина проиграла войну задолго до её начала, считает профессор экономики Университета Оттавы Мишель Чоссудовский.

"Турция, тяжеловес НАТО, "спит с врагом". Имеет соглашение о военном сотрудничестве с Россией. Это означает, что в нынешних условиях война США и НАТО против России невозможна. Чёрное море имеет стратегическое значение. В то время как береговая линия Украины в значительной степени контролируется Россией, Турция контролирует всю южную береговую линию Чёрного моря, а также доступ к Средиземному морю (согласно протоколу Монтрё). Турция ведёт двойную игру, она не действует от имени НАТО в театре военных действий", — отмечает профессор в статье для VT.

Как Украина могла бы выиграть войну без авиации и флота, задаётся вопросом Чоссудовский. Украина потеряла большую часть своей боевой техники (танки, бронемашины и т. д.), треть своих реактивных систем залпового огня и большую часть зенитно-ракетных комплексов и комплексов "Точка-У" ещё в марте прошлого года, напоминает профессор.

"Керченский пролив в Крыму контролируется Россией. Все крупные порты в Азовском море в настоящее время находятся под контролем России. Дельта крупнейшей реки Украины Днепра контролируется Россией, несмотря на уход России из Херсона", — отмечает профессор.

Так что вывод очевиден — Украина проиграла войну, резюмирует Чоссудовский.