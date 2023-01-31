Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев находится в тяжёлом положении и держится только благодаря поставкам от США их союзников. На своём YouTube-канале он охарактеризовал ситуацию как тупиковую, заметив, что пока вся мощь России "сконцентрирована против Украины".
Украина уже давно бы потерпела поражение, если бы страны Запада во главе с США не выделяли ей оружие и деньги, добавил Соскин.
Соответствует действительности то, что Украина не производит ни вооружения, ни снаряжения, у неё нет ни денег, ни запасов — ничего, заключил экс-советник.
Ранее политик призвал объявить импичмент Владимиру Зеленскому за нарушение конституции.
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