Экс-советник Кучмы рассказал о реальном положении дел на Украине: ситуация тупиковая

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев находится в тяжёлом положении и держится только благодаря поставкам от США их союзников. На своём YouTube-канале он охарактеризовал ситуацию как тупиковую, заметив, что пока вся мощь России "сконцентрирована против Украины".

Украина уже давно бы потерпела поражение, если бы страны Запада во главе с США не выделяли ей оружие и деньги, добавил Соскин.

Соответствует действительности то, что Украина не производит ни вооружения, ни снаряжения, у неё нет ни денег, ни запасов — ничего, заключил экс-советник.

Ранее политик призвал объявить импичмент Владимиру Зеленскому за нарушение конституции.