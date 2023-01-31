Депутат сейма Тудуй усомнился в росте численности солдат в войсках ВС Польши

В Парламенте Польши заподозрили, что численный состав вооружённых сил не растёт. Соответствующее заявление сделал депутат сейма Кшиштоф Тудуй. Напоминаем, ранее власти заявляли о намерении довести численность войск до 300 тысяч человек.

"По информации газеты Rzeczpospolita, в 2022 году из армии уволились 8988 профессиональных солдат, и это рост на треть в сравнении год с годом. При этом в январе 2023 года армию покинули уже 4392 человека. Это уже почти половина того, что в прошлом году", — приводит ТАСС слова Тудуй.

Войска теробороны покинули восемь тысяч солдат в прошлом году.

"В общей сложности в прошлом году мундиры сняли 16-17 тысяч солдат", — сказал депутат.

Тудуй поставил под сомнение заявление военного ведомства о росте числа солдат в польских войсках. Он отметил важность открытости информации о реальном положении дел в армии. По мнению депутата, "пропаганда ещё не защитила ни от одного врага".

Тудуй требует прихода в парламент премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, а также министра национальной обороны Мариуша Блащака с соответствующей информацией.

"В настоящее время — 164 тысяч (бойцов), 300 тысяч — в планах. Эти планы, к сожалению, выглядят малореальными, а реальность такова, что мы имеем дело с волной увольнений из армии, с вызывающей беспокойство волной. Поэтому мы считаем, что на ближайшем заседании сейма премьер Моравецкий и вице-премьер Блащак должны подробно пояснить эту ситуацию", — отметил Тудуй.